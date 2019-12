Nederlanders weten weinig over risico’s alcohol

Nederlanders weten weinig over de schadelijke effecten van alcohol op de gezondheid. Minder dan 9 procent noemt spontaan dat alcohol het risico op kanker vergroot. Slechts 5 procent legt een link tussen alcoholgebruik en een hogere kans op borstkanker.

Nederland zakt voor het alcoholexamen, is dan ook de conclusie van het ministerie van Volksgezondheid na een peiling in opdracht van het departement en het Trimbos-instituut. De ondervraagden scoorden gemiddeld een rapportcijfer van 5,1. Bijna negen op de tien deelnemers weten wel dat alcohol slecht is voor de lever.

De uitslag komt op de dag dat Nederlanders voortaan zelf kunnen testen wat ze weten over gezondheid en alcohol via www.alcoholexamen.nl. De website vloeit voort uit het Nationaal Preventieakkoord dat verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis vorig jaar sloot met meer dan 70 maatschappelijke organisaties.

Vorig jaar dronken 1,1 miljoen Nederlanders overmatig, wat wil zeggen meer dan 21 glazen per week voor mannen en meer dan veertien glazen per week voor vrouwen.