Nederlanders veroordeeld voor drugslab België

Vier Nederlanders en twee Chinezen zijn in België veroordeeld tot celstraffen van tussen de 45 en 50 maanden voor betrokkenheid bij een drugslaboratorium in Hasselt. Ze werden in maart opgepakt in een loods waarin ze in de weer waren met chemicaliën voor synthetische drugs.

Het drugslab met een geschatte waarde van 1 tot 2 ton was voor een deel nog in opbouw. Met de aangetroffen grondstoffen kon volgens een deskundige 211 kilo methamfetamine worden gemaakt.

De ketels, drukvaten en kolven in het lab waren volgens het Openbaar Ministerie van uitzonderlijke kwaliteit. Het zestal beschikte over telefoons waarmee ze versleutelde berichten konden versturen. Ze beriepen zich op hun zwijgrecht. De rechtbank in Hasselt hield bij de strafmaat rekening met mogelijke milieuschade als gevolg van gedumpte chemicaliën.