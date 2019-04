Nederlanders teruggehaald uit Sri Lanka

Reisorganisaties gaan vrijdag al ’hun’ Nederlandse vakantiegangers terughalen uit Sri Lanka. Daartoe heeft het coördinerende Calamiteitenfonds besloten, nadat het ministerie van Buitenlandse Zaken eerder donderdag een aangescherpt reisadvies heeft afgegeven. Het gaat volgens het fonds om tussen de driehonderd en vierhonderd mensen die hebben geboekt bij een reisbureau.

Volgens directeur Erik Jan Reuver van het Calamiteitenfonds is het besluit gevallen in overleg met de bij het fonds aangesloten reisorganisaties. Dat zijn volgens hem de meeste en de grootste. „We geven iedereen de gelegenheid om op een rustige manier in de komende dagen terug te vliegen.”

De Nederlanders kunnen de komende dagen terugvliegen. De reisorganisaties regelen zelf dat ze met lijndiensten van bijvoorbeeld KLM en Emirates kunnen vliegen.

Het Calamiteitenfonds betaalt alle kosten voor het terughalen. In het fonds zitten bijdrages die toeristen betalen bij een boeking, een paar euro per reis.

Buitenlandse Zaken waarschuwde donderdag om alleen naar Sri Lanka te gaan als het noodzakelijk is. Er zijn namelijk nieuwe berichten dat het risico op vervolgaanslagen door voortvluchtige terroristen groot is, meldt het departement.