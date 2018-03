Nederlander zwaargewond door val op ijs België

Een 74-jarige Nederlander uit het Belgische Beernem is woensdagmiddag in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht nadat hij een ongelukkige val op het ijs had gemaakt en vervolgens door het ijs zakte. Het ongeval gebeurde in het natuurgebied de Assebroekse Meersen bij Brugge, meldde het Openbaar Ministerie in Brugge.

De man zou volgens Belgische media niet lang in het water hebben gelegen maar vooral door zijn val op het ijs ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het is onduidelijk of het slachtoffer aan het schaatsen was.