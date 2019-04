Nederlander woont iets „groener”

Nederlanders wonen iets ‘groener’. Meer woningen in Nederland zijn duurzamer geworden. Het aandeel groene energielabels groeit licht, het aantal ongunstige labels neemt af.

Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken in het nieuwe WoonOnderzoek, dat om de drie jaar verschijnt. Meer eigenaren, ook verhuurders, renoveren hun woning doordat het goed gaat met de economie en door de groeiende aandacht voor verduurzaming.

Toch wordt nog ruim 90 procent van alle huishoudens verwarmd met gas, hoewel het de bedoeling is de komende decennia van het gas af te komen. De warmtepomp wint al wel terrein: 6 procent van de woningen vanaf 2000 wordt daarmee verwarmd. En bij de eengezinskoopwoningen is inmiddels 14 procent voorzien van zonnepanelen.

Uit het woononderzoek blijkt verder dat vooral senioren zorgen voor groei van het aantal huishoudens. De groep 65-plus-huishoudens steeg van 23 procent in 2012 naar 26 procent van alle huishoudens in 2018, en was daarmee verantwoordelijk voor ruim 90 procent van de toename. Ook zijn er steeds meer eenpersoonshuishoudens.