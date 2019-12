Nederlander verdacht van moord in Belgische cel

Een Nederlandse gedetineerde die in België vastzit, wordt verdacht van moord op zijn celgenoot. Het slachtoffer werd vorige week met een doorgesneden keel aangetroffen, maar toen was er nog twijfel over de doodsoorzaak.

Uit autopsie is inmiddels gebleken dat zelfmoord is uitgesloten, meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Slachtoffer en verdachte zaten opgesloten in de gevangenis van de Brusselse gemeente Sint-Gillis. De woordvoerder wil verder geen mededelingen doen over de zaak.

Het slachtoffer was een Algerijn die ontoerekeningsvatbaar was verklaard. Ook de Nederlander die in afwachting was van zijn rechtszaak over diefstal, zou een psychiatrisch verleden hebben. De twee zaten in een cel van het medisch centrum in de gevangenis, aldus Het Laatste Nieuws.