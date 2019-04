Een 66-jarige Nederlander is dinsdagmiddag in België omgekomen door een bedrijfsongeval. Hij was volgens de politie ten val gekomen in een bedrijf op een industrieterrein in Lanaken, net over de grens bij Maastricht.

Het slachtoffer viel vier meter naar beneden en raakte gewond aan zijn hoofd, melden Belgische media. Hij werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht, waar hij bezweek aan zijn verwondingen. De precieze omstandigheden van de val in het recyclebedrijf zijn onduidelijk.