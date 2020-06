Nederlander kan na 15 juni binnen Europa vakantie vieren

Nederlanders kunnen vanaf 15 juni weer op vakantie buiten Nederland, maar nog niet buiten Europa. Daar blijft nog code oranje of rood gelden en wordt reizen afgeraden. Nederland gaat geen vakantiegangers repatriëren als zij onverhoopt in problemen komen door een nieuwe uitbraak van het coronavirus in hun vakantieland. Reizigers moeten zelf zien terug te keren, vindt het kabinet.

Premier Mark Rutte zei woensdag na coronacrisisberaad van het kabinet dat iedereen weet „dat er risico’s zijn bij reizen”. Hij benadrukte dat mensen zich goed moeten voorbereiden op de reis en zich voortdurend op de hoogte moeten houden tijdens hun vakantie. Het kan volgens de premier ook gebeuren dat er tijdens de zomer weer een negatief reisadvies komt voor streken, steden of zelfs landen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zal tijdens de zomer met wekelijkse updates komen over vakantielanden.

Vanaf 15 juni voorziet het kabinet dat reizen naar twaalf landen weer mogelijk wordt. Zij krijgen niet langer een oranje reisadvies maar code geel, omdat zij vergelijkbare risico’s hebben als Nederland. Het zijn onder meer Duitsland, België, Italië, Kroatië en de Nederlandse Cariben. Rutte heeft goede hoop dat vóór 5 juli ook nog Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland aan dit rijtje worden toegevoegd. Veel landen moeten nog beslissen of ze toeristen toestaan en onder welke voorwaarden. Toeristen uit die landen zijn ook welkom in Nederland, waar zij zich aan de Nederlandse regels moeten houden.

Reizen naar Zweden en het Verenigd Koninkrijk blijft het kabinet voorlopig afraden, vanwege de hogere risico’s van het coronavirus. Reizigers die om dringende redenen toch naar oranje of rode landen gaan, moeten bij terugkeer veertien dagen thuis in quarantaine vanwege het besmettingsrisico. Ook reizigers die in een land zijn dat weer van geel naar oranje zou gaan, moeten na terugkeer alsnog twee weken in thuisquarantaine.

En, waarschuwde Rutte, „geel is geen groen”. Geen enkel land is al helemaal veilig. Vakantiegangers moeten zich te allen tijde aan de coronabeperkingen houden die op hun vakantiebestemming gelden. Ook is het volgens hem wijs om de Nederlandse regels in acht te nemen. Onverstandig is het om volle clubs en drukke uitgaansgebieden te bezoeken. Mensen die in het buitenland klachten krijgen, moeten zich bij de lokale gezondheidsdiensten en bij de GGD in hun woonplaats melden.