Nederland zakt plek op digitaliseringslijst EU

Op het gebied van digitalisering blijven de Nederlandse economie en samenleving goed presteren vergeleken met de overige 27 EU-landen. In de jaarlijkse ranglijst van de Europese Commissie zakt Nederland wel van de tweede naar de derde plek. Finland voert de lijst aan, gevolgd door Zweden. Denemarken staat op vier. Griekenland, Roemenië en Bulgarije zijn de hekkensluiters.

Wat betreft snel internet en digitale overheidsdiensten staat Nederland aan de top. Het midden- en kleinbedrijf blijft echter achter bij (grensoverschrijdende) verkoop via internet. Het vinden van voldoende werknemers met digitale vaardigheden op bijvoorbeeld het vlak van cyberbeveiliging en kunstmatige intelligentie blijft een uitdaging. Vorig jaar waren er meer dan 33.000 ICT-vacatures.

Het blijkt lastig het onderwijs aan te passen aan de digitale veranderingen in veel sectoren, staat in het rapport. Wel is het percentage vrouwelijke ICT-specialisten de afgelopen jaren iets toegenomen, ook al blijft het relatief laag. De regering heeft met de vorig jaar gepresenteerde digitaliseringsstrategie stappen gezet om de digitale infrastructuur verder te versterken.