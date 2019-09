Nederland wil met Irak IS-strijders berechten

Nederland wil IS-strijders in Irak en elders in de regio berechten. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) kijkt samen met Irak naar de mogelijkheden, bevestigen bronnen. Den Haag wil juridische kennis bijdragen.

Blok wil ook andere landen oproepen om samen een plan te ontwikkelen voor berechting van IS-strijders in de regio, meldt NRC. Omdat Irak de doodstraf kent, verlangt de bewindsman wel de garantie dat die niet wordt toegepast.

Blok en zijn Iraakse college organiseren samen op initiatief van Nederland een bijeenkomst donderdag bij de Verenigde Naties in New York om over de kwestie te praten. Ruim twintig landen zijn uitgenodigd. Alleen in Irak gaat het om zo’n 20.000 gevangen IS-strijders.