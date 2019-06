Nederland werkt mee aan betalingskanaal Iran

Nederland en zes andere EU-landen werken mee met de pogingen om een Europees betalingskanaal met Iran te laten functioneren. Dat instrument (INSTEX) werd eerder dit jaar door Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië opgezet om Amerikaanse sancties te omzeilen, maar is nog niet operationeel. Voorwaarde is dat Iran het atoomakkoord dat het in 2015 sloot met grote mogendheden naleeft.

De VS trokken zich vorig jaar terug uit het akkoord en voert sindsdien de druk op Teheran op. Washington dreigt ook met sancties tegen bedrijven die handelen met Iran. De EU heeft een wet geactiveerd die Europese firma’s verbiedt zich daar aan te houden en hun de mogelijkheid geeft de schade te verhalen, maar het handelsverkeer is fors gedaald.

Iran gaf Europa in mei zestig dagen de tijd om de handel weer op te laten leven, anders dreigt het meer uranium te gaan verrijken. Het is „cruciaal” dat Iran de nucleaire deal respecteert, stellen Nederland, België, Spanje, Oostenrijk, Zweden en Slovenië in een verklaring. Zij zeggen zich bewust te zijn van de moeilijkheden om handel en financiële transacties met Iran te faciliteren.

In Wenen overleggen wereldmachten vrijdag met Iran over het atoomakkoord.