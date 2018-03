Nederland: weinig begrip voor staalheffing VS

Nederland heeft weinig begrip voor de aangekondigde Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. De onderbouwing, door te wijzen op de nationale veiligheid, is niet steekhoudend, laat minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) weten.

Als belangrijke handelspartner en NAVO-bondgenoot van de Verenigde Staten, hebben de staalimporten uit Nederland geen negatief effect op de nationale veiligheid van de VS, stelt Kaag. Nederland is dan ook zeer teleurgesteld dat de VS handelsmaatregelen hebben aangekondigd tegen staal en aluminium uit onder meer Nederland.

De kwestie is mede op verzoek van Nederland al uitgebreid besproken op een vergadering van de Europese handelsministers in Bulgarije, ook gezien „de positie en belangen van Tata Steel in IJmuiden.”

De minister gaat ervan uit dat de Europese Commissie de economische belangen van de EU en de lidstaten zal verdedigen. Nederland steunt de Commissie daarbij voluit, aldus Kaag.