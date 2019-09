„Al veertig jaar zetten vele duizenden vrijwilligers zich in voor mensen die vluchten voor oorlog, onderdrukking en geweld. We zijn daarom blij dat de koning in de troonrede zegt dat Nederland een land van vrijwilligers is”, aldus VluchtelingenWerk Nederland.

„Het is mooi dat de koning benadrukt dat Nederland altijd mensen zal opvangen die onze hulp nodig hebben. Want niemand vlucht vrijwillig. Net als de koning maakt ook VluchtelingenWerk zich zorgen over het gebrek aan solidariteit in Europa.”