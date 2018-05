Nederland ving minder kindasielzoekers op

Bijna 1200 minderjarige asielzoekers die vorig jaar in Nederland aankwamen reisden alleen. Zeven kinderen waren jonger dan veertien jaar. De meeste van deze jongeren, het merendeel jongens, kwamen uit Eritrea en Syrië. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Vorig jaar ving Nederland nog 1700 van deze onbegeleide asielzoekers op.

Bescherming van deze migrantenkinderen die vaak tijdens de reis hun familie zijn kwijtgeraakt moet volgens de Europese Commissie prioriteit zijn. Ze lopen tijdens hun vlucht naar Europa grote risico’s om slachtoffer van geweld, mensensmokkel of uitbuiting te worden.

Het aantal kinderen dat alleen aankomt in de EU neemt sinds de piek van 95.200 in 2015 wel af. In 2016 waren het er nog twee keer zoveel (63.200) als vorig jaar toen 31.400 onbegeleide asielzoekers onder de achttien jaar in de EU aankwamen. 90 procent van hen werd door zeven landen waaronder Nederland, Italië, Griekenland en Duitsland opgevangen.