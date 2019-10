Nederland verliest zaak douanerechten EU-hof

De Europese Commissie heeft 18,5 miljoen euro van Nederland tegoed aan achterstallige douanerechten uit Curaçao en Aruba. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie in een zaak die Brussel tegen de Nederlandse regering had aangespannen. Volgens het hof heeft Den Haag inbreuk gepleegd op de EU-regels voor overzeese gebieden.

Volgens de Europese Commissie werd in de periode van 1997 tot 2000 melkpoeder en rijst uit Curaçao naar Nederland uitgevoerd met verkeerde documenten waardoor geen douanerechten werden geïnd. Dat gebeurde in 2002 en 2003 ook met grutten en rijstproducten uit Aruba.

De administratieve fouten leidden tot een verlies aan EU-inkomsten uit douanerechten van 18,2 miljoen voor Curaçao en bijna 300.000 euro voor Aruba. De commissie vindt dat Nederland aansprakelijk is voor het door de eilanden veroorzaakte verlies en eist dat het geld naar de EU-begroting gaat. Het hof geeft haar daarin gelijk en gaat met de uitspraak in tegen het oordeel in februari van de advocaat-generaal. Die had geadviseerd de zaak te verwerpen.