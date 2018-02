Een Nederlandse fiscale regeling voor aftrekbare rente van leningen tussen moeder- en dochterbedrijven is in strijd met de EU-regels. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor bedrijven in Nederland.

De voordelige regeling geldt alleen voor bedrijven in Nederland en hun dochters in Nederland, niet hun buitenlandse dochter- en zusterbedrijven. Dat is discriminatie, vinden de hoogste Europese rechters.