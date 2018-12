Nederland vecht tegen cyberaanval

De Nederlandse regering moet zich gaan inzetten voor een internationaal akkoord om onder meer cyberaanvallen en -oorlogen te bestrijden via het internationaal recht.

Een ruime Kamermeerderheid stemde donderdagavond in met een motie van Verhoeven (D66) en Bruins Slot (CDA) die de regering hiertoe oproept. Het voorstel werd ingediend tijdens een debat in de Tweede Kamer over Russische cyberspionage.

Verhoeven zei dat er een einde moet komen aan de naïviteit rondom Russische spionage, omdat Rusland „actief probeert verkiezingen, internationale onderzoeken en de publieke opinie te beïnvloeden en te ondermijnen.”

Ook werd er tijdens het debat gevraagd naar een mogelijke hackeraanval door China. Bruins Slot wilde weten of Nederland ook getroffen is door zo’n aanval. Minister Blok (Buitenlandse Zaken) zei daar niets over te kunnen zeggen. Wel stelde minister Bijleveld (Defensie) dat Rusland en China „de grootste dreiging vormen.”