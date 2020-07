Nederland stuurt asielzoeker weer terug naar aankomstplaats in EU

Nederland gaat asielzoekers die zijn doorgereisd vanuit een ander EU-land weer naar dat land terugsturen. Dat kan weer nu de corona-epidemie is geluwd en reizen door Europa weer mogelijk is, schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer. Omdat nog niet alle landen hen terugnemen, blijft het voorlopig bij enkele tientallen terugkeerders, denkt ze.

Sinds het coronavirus in Europa om zich heen greep, lag in veel landen de asielprocedure stil. Ook werd reizen naar het buitenland ontraden en werden zelfs grenzen gesloten. Daardoor kwamen er nog amper asielzoekers in Nederland aan. Wie toch Nederland bereikte, moest in de eerste weken van de coronacrisis wachten met het indienen van een asielaanvraag maar werd niet teruggestuurd. Ook asielzoekers die bijvoorbeeld in Italië, Spanje of Griekenland voor het eerst voet op Europese bodem zetten of daar familie hebben en daar dus asiel moeten aanvragen, mochten tijdelijk in Nederland blijven.

Deze asielzoekers moeten vanaf 1 juli wel weer terug naar hun land van eerste aankomst in de EU, zoals voorgeschreven door de zogeheten Dublin Verordening. De terugkeer zal maar heel geleidelijk op gang komen, denkt Broekers. De betrokken diensten kunnen bijvoorbeeld misschien minder snel werken doordat er nog altijd algemene coronavoorschriften van kracht zijn.