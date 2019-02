Nederland stopt met missie in Zuid-Soedan

Het kabinet stopt per 1 september de bijdrage aan de VN-missie (Unmiss) in Zuid-Soedan. Er is te weinig medewerking van de Zuid-Soedanese regering en oppositie. Ook is de veiligheid van het personeel niet gegarandeerd.

Nederland levert momenteel nog maar zes stafofficieren aan Unmiss. Zij mogen tot het einde van de missie niet meer buiten de hoofdstad Juba aan de slag. Dat is omdat de medische zorg buiten deze stad onvoldoende is gegarandeerd.

Sinds 2011 steunt Nederland de missie. Een bijdrage van vijftien agenten is al in 2015 opgeschort wegens de onrust in het land. In 2013 brak er een burgeroorlog uit. Vorig jaar september werd er na internationale druk een nieuw vredesakkoord getekend.

Sinds de ondertekening van het verdrag is het geweld flink afgenomen, maar er vinden nog steeds veel mensenrechtenschendingen plaats. In Zuid-Soedan zijn nog steeds 7,1 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp. En 4,2 miljoen mensen zijn ontheemd.