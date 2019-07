Nederland ‘sterk’ in visserijcommissie EP

De twee Nederlandse Europarlementariërs die de afgelopen jaren in de visserijcommissie van het parlement zaten, worden daarin opnieuw gekozen, meldt de ChristenUnie. Het zijn Peter van Dalen (CU) en Annie Schreijer-Pierik (CDA). Jan Huitema (VVD) en Bert-Jan Ruissen (SGP) worden plaatsvervangende leden.

„Met z’n vieren en ook ik als vicevoorzitter kunnen we grote invloed uitoefenen op de agenda van de visserij in de komende jaren”, aldus Van Dalen. Hij voorziet een hechtere samenwerking. Over visserij zal de komende tijd veel te doen zijn, mede omdat vanwege de brexit de toegang tot viswateren mogelijk verandert. Rond de door de EU verboden pulsvisserij „moeten weer stappen voorwaarts worden gezet”, vindt Van Dalen. „Samenwerken en een stevig geluid gaan laten horen, voor de Nederlandse vissers, is essentieel.”

Volgende week wordt in Brussel het eerste Strategisch Europees Visserij Overleg (SEVO) georganiseerd. Daarin schuiven organisaties als VisNed, de Nederlandse Vissersbond en Europêche aan, evenals de gemeente Urk. Doel is dat de partijen elkaar snel kunnen vinden en één lijn trekken. Het is de bedoeling eens per kwartaal samen te komen.