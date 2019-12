Nederland spreekt Turkije aan op arrestatie IND-advocaat

Nederland heeft de Turkse autoriteiten aangesproken op de arrestatie van een Turkse advocaat die voor de Nederlandse ambassade werkte. Deze „vertrouwenspersoon” bezat mogelijk gevoelige informatie over Turken die in Nederland asiel hebben aangevraagd.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken „heeft op diplomatiek niveau zowel in Nederland als in Turkije contact gehad met de Turkse autoriteiten en die hierover aangesproken”, zegt staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel). Het ministerie heeft ook de opgepakte vertrouwenspersoon gesproken, maar de Turkse autoriteiten bleven daar steeds bij. Daardoor konden de ambtenaren niet vragen welke informatie er in handen van de Turken is gevallen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft tien asielzoekers van wie de dossiers in handen van Turkije kunnen zijn gevallen meteen een verblijfsvergunning toegekend, omdat zij mogelijk gevaar lopen. Als hun familieleden ook naar Nederland willen komen, dan „zullen zij met voorrang behandeld worden”, zei Broekers na vragen van D66-Kamerlid Jan Paternotte.

De IND werd pas eind november gealarmeerd, terwijl de advocaat al in september was opgepakt. Meerdere Kamerleden fronsen daarover de wenkbrauwen.

De Nederlandse ambassade heeft de vertrouwenspersoon de afgelopen twee jaar ongeveer zeventig keer aan het werk gezet. Hij werkte ook voor onder meer de Duitse ambassade. Zestig keer verstrekte de IND uiteindelijk een verblijfsvergunning. De overige tien aanvragen zijn nu dus ook ingewilligd.

De staatssecretaris gaat „buitengewoon zorgvuldig kijken” welke lessen ze uit de gebeurtenissen kan trekken.