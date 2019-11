Nederland scoort goed met digitaal onderwijs

Nederland loopt in Europa voorop met de digitalisering van het onderwijs. Ons land staat na Estland tweede in een ranglijst over digitaal leren die de Brusselse denktank Centre for European Policy Studies (CEPS) in samenwerking met Google heeft samengesteld.

Finland is derde, gevolgd door Luxemburg, Malta en Cyprus. Onderaan de lijst staan België, Polen, Tsjechië, Roemenië, Griekenland en Italië. Duitsland is hekkensluiter, aldus CEPS.

De drie toplanden kennen een overheidsbeleid dat digitaal leren aanmoedigt en een bevolking die goed met computers overweg kan, aldus het rapport. Nederland wordt daarin geprezen om zijn „excellente instituties” en beleid rond digitaal leren. De onderzoekers hebben gekeken naar zaken als onlineprogrammeerlessen, het gebruik van games in de klas en ‘leven lang leren’.