Nederland schenkt ‘vergeten’ Congo 10 miljoen

Nederland trekt 10,4 miljoen euro uit om de nood te lenigen van „de vergeten crisis” in de Democratische Republiek Congo. „Het lijden moet stoppen”, zegt minister Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking.

Kaag beloofde het bedrag tijdens een conferentie van de Verenigde Naties, die bedoeld was om geld in te zamelen voor het door geweld verscheurde Afrikaanse land. De minister, die vorige maand nog een bezoek bracht aan Congo, benadrukte dat hulp niet genoeg is. Ze herhaalde de oproep van de VN-Veiligheidsraad aan alle strijdende partijen om de wapens neer te leggen.

Congo zelf boycotte de conferentie in het Zwitserse Genève. De regering in Kinshasa verschilt met Nederland en de andere organisatoren over een aantal zaken van mening. Nederland bleef tevergeefs hopen dat Congo zich zou bedenken.