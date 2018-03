Nederland schenkt trucks aan leger Libanon

Nederland doet het leger van Libanon dertig vrachtwagens cadeau. De regering in Beiroet had daar om gevraagd, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

„Een stabiel Libanon is in het belang van Nederland, om te voorkomen dat mensen gedwongen worden om verder te vluchten naar Europa en om extremistische groepen geen vrijplaats te geven”, aldus minister Stef Blok. Hij is bezorgd over de rol van de terroristische organisatie Hezbollah in Libanon. Die beschikt, in strijd met resoluties van de VN-Veiligheidsraad, over een eigen wapenarsenaal en ondermijnt zo de Libanese stabiliteit.

Samen met Libanon werkt Nederland aan stabiliteit, vluchtelingenopvang en het tegengaan van terrorisme. Zo traint de marechaussee bijvoorbeeld grenswachten in het herkennen van documentfraude. Ook draagt Den Haag bij aan verbeterde omstandigheden in Libanese gevangenissen.

In 2004 schonk het toenmalige kabinet aan Libanon al 120 vrachtauto’s. In 2015 werden ambulances ter beschikking gesteld.