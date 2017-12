Nederland praat weer met Turkije

Nederland en Turkije zijn voor het eerst sinds de diplomatieke rel in maart weer serieus met elkaar in gesprek. Hoge ambtenaren proberen een oplossing te zoeken voor het conflict. Dat schrijft het AD.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) onlangs heeft gesproken met zijn Turkse collega Mevlüt Cavusoglu. Dat gebeurde in de zijlijn van de NAVO-top in Brussel, drie weken geleden. Het gesprek verliep volgens bronnen in goede sfeer, al leverde het nog geen oplossing op. Sindsdien proberen hoge ambtenaren gezamenlijk een doorbraak te forceren in het slepende conflict tussen de twee landen.

Dat duurt volgens beide landen al veel te lang.