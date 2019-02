Nederland pakt lid Antwerpse drugsfamilie op

Nederland heeft een 61-jarige drugsverdachte uit Antwerpen opgepakt en overgeleverd aan België. De zuiderburen verdenken hem en leden van zijn familie van grootschalige cocaïnehandel. Zij zouden de winst deels hebben doorgesluisd naar Marokko, maar voor een deel ook in Nederland hebben geïnvesteerd.

In het onderzoek doorzocht de Antwerpse politie medio december twaalf panden, waarbij drugs werden gevonden, vier cafés gesloten en zes mensen opgepakt. Onder hen de broer (59) en neef (31) van de man. Volgens het Openbaar Ministerie in Antwerpen leidde dit trio de criminele organisatie. De verdachte bleek naar Marokko te zijn gegaan, maar dook vervolgens op in Nederland, waar hij werd opgepakt.

Zijn 48-jarige zus zou het drugsgeld in Marokko hebben gestoken in huizen en grond in de plaatsen Al Hoceima, Imzouren en Fez. Op zeven panden is beslag gelegd.

Volgens het OM staken de mannen ook geld in een taxibedrijf in Eindhoven en een bedrijf dat zich in Nederland bezighoudt met mantelzorg, maar zouden dat alleen doen voor de subsidies. De drie mannen krijgen in België een werkloosheids- of invaliditeitsuitkering.