Nederland onderzoekt terughalen vrouwelijke Syriëgangers

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken of Nederland samen met de Koerden vrouwelijke Syriëgangers en hun kinderen terug naar Nederland kan brengen.

Maar, zo benadrukte premier Mark Rutte vrijdag, er gaan geen Nederlanders naar Noord-Syrië om de vrouwen en hun kinderen op te halen.

De vrouwen zitten in kampen in Noord-Syrië waar de Koerden de dienst uitmaken. Tegen een aantal van hen zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd en een rechter besloot vorig jaar al dat de overheid zich moet inzetten voor de terugkeer van de vrouwen en kinderen. Op die uitspraken volgden deze week aanvullingen, waarmee de opdracht aan de regering concreter wordt gemaakt.

Nederland moet ervoor zorgen dat de Syriëgangers naar de noordelijke grens van Irak worden gebracht. Daar kunnen ze worden overhandigd aan de Iraakse Koerden, die de mensen vervolgens naar het Nederlandse consulaat kunnen brengen.

Grote vraag blijft: wie begeleidt de Syriëgangers uit de kampen, naar Irak?

Een ding staat voor Rutte vast, dat zullen geen Nederlanders zijn. „We willen niet Nederlanders blootstellen aan gevaar. We gaan niet zelf mensen naar een veilige plek brengen”, aldus de premier.

Het idee om deze mensen terug te halen vindt Rutte „niks, maar een rechtelijke uitspraak is een rechtelijke uitspraak”.

Arrestatiebevel

Nederland stond tot nu toe op het standpunt dat de vrouwen en kinderen zich zelf bij een Nederlands consulaat in Irak of Turkije moeten melden. Dat is echter niet mogelijk omdat ze van de Koerden de kampen niet uit mogen.

In de kampen zitten zeker zes en mogelijk twintig Nederlandse vrouwen en hun kinderen. Zij vluchtten uit IS-gebied toen het kalifaat in elkaar stortte.

Hun arrestatiebevelen werden vorig jaar al aan de Syrische Koerden doorgespeeld, maar daar kwam geen reactie op, aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat de Syrische Koerden de Nederlandse vrouwen en hun kinderen naar de grens brengen, maar bij gebrek aan erkend gezag in het gebied is contact leggen lastig.