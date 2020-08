Nederland moet meer aandacht hebben voor veiligheid Europa

Nederland besteedt te weinig aandacht aan de veiligheid van Europa. Onderzoekers van het ministerie van Buitenlandse Zaken schrijven dat de dreigingen voor Europa toenemen en Nederland zich meer moet bezighouden met de strategie voor Europese veiligheid.

Volgens directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken liggen er „kernvragen” waar het Nederlandse kabinet nog geen antwoorden op heeft. Enkele van deze vragen zijn de „toegenomen dreigingen rondom Europa, het vertrek van de Britten uit de EU en onzekerheid over Amerikaanse veiligheidsgaranties”. Daardoor bevindt Nederland zich „geregeld in een reactieve positie” en verliest het aan invloed, aldus IOB.

Er moet breder debat in zowel de politiek als de samenleving komen over het veiligheids- en defensiebeleid van de EU, vindt de directie. Het is wel duidelijk wat Nederland nu wil, namelijk geen Europees leger en geen Europees hoofdkwartier en geen kopie van de NAVO. Maar een langetermijnperspectief ontbreekt, aldus de onderzoekers.