Nederland mag boeren uitkopen van Brussel

Nederland mag varkensboeren die willen stoppen met hun bedrijf uitkopen. De Europese Commissie heeft Nederland groen licht gegeven, zei minister Carola Schouten van Landbouw in de Tweede Kamer.

Het gaat om zogenaamde ‘warme sanering’, waarbij Nederland varkenshouderijen uitkoopt die geuroverlast veroorzaken. Maar ook om de CO2-doelen te halen en uit de stikstof-impasse te komen, wil het kabinet boeren laten stoppen in ruil voor een zak geld. Daarvoor wordt 180 miljoen euro uitgetrokken.

Schouten wilde in eerste instantie in augustus beginnen met het uitkopen van boeren. De regeling werd echter vertraagd omdat de Europese Commissie zich nog moest buigen over de vraag of er door het uitkopen geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Nu de commissie toestemming heeft gegeven, krijgen boeren al vanaf vrijdag 11 oktober details over de maatregel. Varkenshouders die willen stoppen, kunnen zich tussen eind november en januari inschrijven.

Ook varkensboeren die gewoon willen doorgaan, kunnen een beroep doen op subsidie. Dat geld moet dan in verduurzaming worden gestoken.

„Zo slaan we meerdere slagen tegelijk: we ondersteunen varkenshouders die willen stoppen, we stimuleren verdere verduurzaming van de varkenshouderij en we verbeteren de leefomgeving rond deze bedrijven”, aldus Schouten.