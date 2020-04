Nederland maakt tienduizenden wattenstaafjes voor coronatests

Nederland is zelf begonnen met het maken van de wattenstokjes die nodig zijn voor bepaalde coronatests. Dinsdag is de eerste lading opgeleverd, laat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weten. Momenteel produceert Nederland 17.500 staafjes per dag, eind april moeten er dagelijks 30.000 worden gemaakt.

Samen met een aantal andere maatregelen zorgt de productie in Nederland ervoor dat de voorraden van wattenstaafjes op orde zijn, meldt De Jonge. „Ik ben verheugd met dit resultaat”, zegt de minister. Dat is deels te danken aan zakenman Feike Sijbesma, die namens het kabinet optreedt als speciaal coronagezant.

Momenteel is er genoeg testcapaciteit om al het zorgpersoneel dat klachten heeft te testen. Door de GGD’en worden zo’n 1500 mensen per dag getest, terwijl er veel meer tests beschikbaar zijn. Er zijn nog behoorlijk wat „barrières”, geeft De Jonge toe, waardoor zorgpersoneel zich nog niet makkelijk laat testen. Als de basisscholen straks weer opengaan, moet ook onderwijspersoneel getest kunnen worden. Daarbij gelden dezelfde voorwaarde: een leraar met klachten kan zich laten testen.