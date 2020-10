„Nederland levert Wilders niet uit”

Het is onwaarschijnlijk dat PVV-leider Wilders in Turkije voor de rechtbank verschijnt. De Turkse president Erdogan deed aangifte tegen hem vanwege belediging, maar dat leidt waarschijnlijk niet tot uitlevering.

Dat stelt hoogleraar internationaal strafrecht Harmen van der Wilt van de Universiteit van Amsterdam. Nederland heeft een uitleveringsverdrag met Turkije, maar levert niet uit als het strafbare feit een politiek misdrijf is, en daaronder valt het beledigen van een staatshoofd. „Als Turkije een uitleveringsverzoek doet, wordt het lastig. Het gaat hier om een politiek delict.”

Als de aangifte leidt tot een rechtszaak in Turkije, kan Wilders bij verstek veroordeeld worden. „Hij moet dan niet veel gaan reizen.” Wanneer Wilders een land bezoekt dat wel plegers van politieke misdrijven uitlevert, kan hij alsnog aan Turkije worden uitgeleverd. „Binnen de Europese Unie is hij veilig, maar reist hij buiten de EU, dan zou hij alsnog kunnen worden uitgeleverd.”

Erdogan diende een klacht in omdat de PVV-leider een cartoon van hem twitterde. Daarbij noemde Wilders het Turkse staatshoofd „terrorist”. Het beledigen van de president is al sinds 1926 strafbaar in Turkije. De meeste klachten zijn de afgelopen zes jaren onder Erdogan ingediend.

Wilders vindt de aangifte „de wereld op zijn kop” en noemt Erdogan een „loser”. Minister Blok van Buitenlandse Zaken noemt de aangifte „totaal ongepast.” Premier Rutte heeft die boodschap overgebracht aan Erdogan en ook de Turkse ambassadeur in Nederland heeft het te horen gekregen, zei Blok dinsdag tijdens het vragenuurtje. „Het onderstreept hoe serieus we deze zaak nemen.” Het is volgens hem „niet acceptabel” dat Erdogan de vrijheid van meningsuiting van een Nederlandse parlementariër probeert te beperken.

Rutte richtte zich via camera’s van de media rechtstreeks tot het Turkse staatshoofd. „Ik heb een boodschap voor president Erdogan en die boodschap is heel simpel: in Nederland beschouwen we vrijheid van meningsuiting als het hoogste goed en daar horen cartoons bij.” Met een aangifte tegen een Nederlandse politicus „gaan we alle grenzen over.”

CU-Kamerlid Voordewind pleitte ervoor om de Nederlandse ambassadeur in Ankara terug te roepen voor consultatie, maar Blok wil in gesprek blijven. „Ik ben altijd helder naar Turkije over alles waar ik het niet mee eens ben.”

De Tweede Kamer stond stil bij de moord op de Franse leraar Samuel Paty door een moslimextremist vanwege het tonen van spotprenten over Mohammed. Paty verdient „diepe bewondering”, zei Blok. Nederlandse onderwijsorganisaties zeggen dat ze zich „niet bang laten maken” na de moord. „De school is bij uitstek de plaats waar onze kinderen in aanraking kunnen en moeten komen met verschillende meningen en leren over wezenlijke zaken als vrijheid van meningsuiting en de kernwaarden in onze democratie.”