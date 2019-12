Nederland kijkt mee bij onderzoek moord Malta

Nederland gaat op Malta meekijken bij een onafhankelijk onderzoek naar de opzienbarende moord op de journaliste Daphne Caruana Galizia. Zij stelde corruptie door de overheid in de kleine EU-lidstaat aan de kaak. Nederland stuurt in toerbeurt met in ieder geval Duitsland een waarnemer, aldus premier Mark Rutte.

Het onderzoek moet onder meer vaststellen of de autoriteiten wisten of konden weten dat het leven van de journaliste in gevaar was. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die zich grote zorgen maakt over de gang van zaken op Malta, is blij dat Nederland gaat meehelpen: „Het is een duidelijk signaal.” Via de organisatie Raad van Europa had hij op een onafhankelijk onderzoek aangedrongen.

De regering van Malta stelde eerst een partijdig en zeer beperkt onderzoek voor, aldus Omtzigt. „Na internationale druk werd dat beter.” De kroongetuige in de zaak beweert dat de rechterhand van de Maltese premier het meesterbrein was achter de moord.

Omtzigt benadrukt het belang dat de problemen op Malta worden opgelost omdat er anders een „gat” voor corrupte banken en louche paspoorthandelaren in de EU blijft bestaan.