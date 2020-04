‘Nederland kan zonodig veel meer mondkapjes vergaren’

Nederland kan nog veel meer mondkapjes inkopen dan nu al gebeurt, mochten die nodig zijn voor meer doelgroepen dan alleen de zorgsector. „Er wordt gesproken over uitbreiding. Ik denk dat dit met de huidige leveranciers is te doen”, zei Rob van der Kolk, coördinator van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) donderdag in de Tweede Kamer.

Hij antwoordde daarmee op vragen van enkele partijen die wilden weten of er genoeg mondkapjes kunnen worden gekocht en geleverd om bijvoorbeeld ook contactberoepen hiervan te voorzien. Dan zouden mogelijk kappers weer aan het werk kunnen.

Topambtenaar Ernst van Koesveld van het ministerie van Volksgezondheid zei dat hierover eerst advies wordt afgewacht van het Outbreak Management Team (OMT). De deskundigen van het OMT kijken naar de situatie van kappers. Daaruit kan volgens van Koesveld ook blijken dat er andere spullen nodig zijn. Die moeten dan ook worden ingekocht en verspreid.

Belangrijk is dat de beschermingsmiddelen voor andere doelgroepen „niet gaan concurreren” met de zorgsector. „De zorg moet voorop staan” aldus Van Koesveld.