Nederland: Huawei-baas krijgt eerlijk proces

Nederland steunt Canada in een diplomatiek conflict met China na de arrestatie van financieel directeur Meng Wanzhou van technologiebedrijf Huawei. In een diplomatieke verklaring zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken te geloven dat zij in Canada op een eerlijk en transparant proces kan rekenen.

Meng werd vorige maand in Canada gearresteerd. Dat gebeurde op verzoek van de Verenigde Staten, die haar verdenken van schending van sancties tegen Iran. Zij is inmiddels op borgtocht vrij.

Sinds Mengs aanhouding heeft China enkele Canadezen opgepakt omdat zij een bedreiging zouden vormen voor de staatsveiligheid. Twee van hen, Michael Kovrig en Michael Spavor, zitten nog steeds vast.

Nederland zegt zich zorgen te maken over het motief dat China heeft voor hun aanhouding, die door velen in Canada gezien wordt als een vergeldingsactie. Ook zij verdienen een eerlijke behandeling, benadrukt Buitenlandse Zaken.