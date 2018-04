„Nederland helpt agressieve fiscale planning”

De voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting in Nederland „werkt agressieve fiscale planning van multinationals die in Nederland actief zijn waarschijnlijk in de hand als niet tegelijk effectieve tegenmaatregelen worden genomen”. Dat schrijft EU-commissaris Pierre Moscovici (belastingen) in antwoord op vragen van Europarlementariër Paul Tang (PvdA) over het schrappen van de 15 procent dividendbelasting vanaf 2020.

Tang had de Europese Commissie op 23 maart haar oordeel gevraagd nadat ze in een rapport had gesteld dat Nederland belastingontwijking faciliteert via dividendstromen. Het antwoord kwam toevallig enkele uren voor het debat in de Tweede Kamer woensdag begon over de verzwegen ambtelijke memo’s over de dividendbelasting.

„Ik ben blij met de duidelijke reactie”, aldus Tang. „Het onderstreept dat het schrappen van de dividendbelasting een verkeerd besluit is. Het is tijd dat multinationals en aandeelhouders hun eerlijke deel betalen.”

Moscovici schrijft voorts dat hij „ingenomen” is met de aankondiging van het kabinet om een nieuwe bronbelasting te gaan invoeren voor in Nederland gevestigde bedrijven die dividenden, rente of royalty betalen aan dochters die zijn gevestigd in een ‘laagbelastend’ land of een van de belastingparadijzen die op de zwarte lijst van de EU staan. „De definitie van laagbelastend en een antimisbruikbepaling zullen cruciaal zijn voor het doeltreffend voorkomen van belastingontwijking”, tipt de Fransman nog als ‘effectieve tegenmaatregel’.