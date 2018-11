Nederland haalt diplomaten uit Islamabad om doodsbedreigingen

Den Haag heeft om veiligheidsredenen ,,een groot aantal'' personeelsleden van de ambassade in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad terug naar Nederland gehaald. Dat zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in Brussel. Er zijn volgens hem in de kwestie-Asia Bibi ,,helaas'' doodsbedreigingen geuit aan het adres van Nederlandse diplomaten. ,,We nemen de veiligheid van ons personeel heel serieus.''

Het is in Pakistan onrustig vanwege Asia Bibi, een christelijke vrouw die onlangs door het Pakistaanse Hooggerechtshof werd vrijgesproken van godslastering. De radicale islamitische beweging Tehreek-e-Labbaik (TLP) verzet zich daartegen en eist de dood van de rechters. Haar advocaat vluchtte naar Nederland.

De ambassade is niet volledig gesloten. Er worden nog steeds visa en paspoorten verwerkt, aldus Blok. ,,We hebben de omvang moeten terugbrengen, maar er is staf aanwezig.''