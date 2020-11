Nederland geeft zeldzaam beeldje terug aan Nigeria

Nederland geeft een zeldzaam beeldje gemaakt van terracotta terug aan Nigeria. Het is de eerste formele teruggave sinds Nederland zich in 2009 aansloot bij een UNESCO-verdrag dat de illegale handel in cultuurgoederen bestrijdt.

Het gaat om een hoofdje uit het Ifé-gebied in Nigeria, dat op Schiphol is onderschept door de douane. Het werd gevonden in een zending die bedoeld was voor een Nederlandse particulier, schrijft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dergelijk aardewerk dateert uit de 12e tot de 15e eeuw en werd gebruikt bij begrafenissen. Volgens het ministerie zijn objecten van deze kwaliteit zeer zeldzaam.

Eerder vorige maand pleitte een speciale commissie voor de teruggave van roofkunst uit ex-koloniën, waaronder Indonesië en Suriname. Minister Ingrid van Engelshoven zei toen het onrecht dat die landen is aangedaan „waar mogelijk te herstellen”.

Het UNESCO-verdrag dateert uit 1970. Eén van de verplichtingen uit het verdrag is dat aangesloten landen elkaar helpen gesmokkelde voorwerpen terug te krijgen naar het land van herkomst.