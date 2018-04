Nederland gaat Syriëgangster niet ophalen

De veiligheidssituatie in Noord-Syrië laat niet toe dat een Nederlandse vrouw die vastzit in een kamp in dat gebied, daar wordt weggehaald. Dat zegt minister Ferd Grapperhaus van Justitie. De rechtbank in Rotterdam bepaalde onlangs dat de vrouw wel naar Nederland moet komen om te worden vervolgd voor betrokkenheid bij een terroristische organisatie.

Grapperhaus laat weten dat wel gesprekken zijn gevoerd om te kijken of gehoor kan worden gegeven aan het vonnis van de rechtbank. Maar die hebben nog niet geleid tot een oplossing. De vrouw wil naar Nederland komen om haar rechtszaak bij te wonen, maar zal dat dan zelf moeten regelen. „Wij gaan niet dat onveilige gebied in. Punt”, aldus de minister.

Daarmee houdt de minister vast aan het kabinetsbeleid dat Syriëgangers alleen terug kunnen keren als zij zich zelf melden bij een consulaat in de regio. Daar kunnen zij consulaire bijstand krijgen. In Syrië zelf heeft Nederland geen diplomatieke vertegenwoordiging.