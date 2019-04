Nederland en Vietnam halen de banden aan

Nederland en Vietnam gaan de betrekkingen intensiveren. Dat is afgesproken tijdens een bezoek van premier Mark Rutte aan het Oost-Aziatische land. Hij sprak onder anderen met de Vietnamese premier Nguyen Xuan Phuc en president Nguyen Phu Tron.

Het Nederlandse bedrijfsleven gaat helpen bij het verduurzamen van de Mekongdelta, waar veel voedsel wordt geproduceerd. Het gaat dan om het voorkomen van erosie van de kust en de aanpak van verzilting, aldus een verklaring van de Rijksvoorlichtingsdienst.

Naast Rutte zijn ook minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) in Vietnam. In hun kielzog reist deze week een handelsmissie van meer dan zeventig bedrijven mee. Nederland is binnen de EU de tweede handelspartner van Vietnam.

Snel ondertekende dinsdag een douaneverdrag met Vietnam. Daardoor kan er sneller en beter informatie worden uitgewisseld. De handel wordt daardoor versoepeld.