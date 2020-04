Nederland en Noorwegen bouwen militaire satellieten

Nederland en Noorwegen gaan samen twee satellieten bouwen die samen rond de aarde moeten draaien. Defensie wil weten of de satellieten in staat zijn om radarsignalen op te pikken en uit te rekenen waar de signalen vandaan komen. „Dit is belangrijke informatie voor krijgsmachten”, aldus het ministerie van Defensie vrijdag.

De twee experimentele satellieten worden ontwikkeld door het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, TNO en het Noorse instituut FFI. In de loop van 2022 moeten ze worden gelanceerd. Ze gaan samen ongeveer 600 kilometer boven de aarde draaien, op ongeveer 20 kilometer afstand van elkaar. Als ze allebei dezelfde signalen oppikken, kunnen ze samen uitrekenen waar die vandaan moeten zijn gekomen.

De satellieten krijgen de namen Huygens en Birkeland. De Nederlander Christiaan Huygens (1629-1695) was een belangrijke wis-, natuur- en sterrenkundige. Kristian Birkeland (1867-1917) was een Noorse natuurkundige.