Nederland en België overleggen over corona-aanpak in grensregio’s

Justitieminister Ferd Grapperhaus overlegt maandag met zijn Belgische collega Pieter de Crem om de afschaling van de coronamaatregelen in de grensregio’s goed op elkaar af te stemmen. De landen willen snel kunnen ingrijpen als er te veel drukte ontstaat in deze regio’s als grote groepen mensen op een bepaald evenement of winkelgebieden af zouden komen.

Volgens Justitie hebben de landen wel min of meer dezelfde maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, maar zaten er toch verschillen in de aard en de timing ervan. Om snel te kunnen reageren op ontwikkelingen, blijft overleg volgens het departement nodig.

Aan het overleg in Baarle Nassau doen naast de ministers ook de Commissarissen van de Koning in Limburg en Zeeland mee en enkele voorzitters en burgemeesters van de veiligheidsregio’s in Zeeland, Limburg en Brabant. Namens de Belgen schuiven ook drie gouverneurs aan voor het overleg.