Nederland effectief maar weinig solidair in EU

Nederland ligt goed in de Europese Unie, maar staat ook bekend als weinig flexibel en niet erg solidair met andere lidstaten. Dat komt naar voren uit een onderzoek van denktank Clingendael in opdracht van de Tweede Kamer. Die wilde weten hoe effectief de Nederlandse belangenbehartiging in de EU is.

Nederland kan zich „qua beeldvorming over de effectiviteit van het optreden het beste meten met landen als Spanje en het Verenigd Koninkrijk”, aldus het rapport. Externe deskundigen geven Nederland een 7 als het gaat om invloed in Brussel. Duitsland scoort hoger.

Verder heeft premier Mark Rutte een goede naam in Brussel. Mede daardoor heeft ons land „de reputatie dat het boven zijn gewicht weet te boksen”. Op het gebied van de Europese Monetaire Unie, het klimaat en de interne markt is de Nederlandse invloed vooral succesvol, aldus het rapport.

Op informeel gebied (zoals bij lezingen, seminars en debatten) zijn de Nederlandse vertegenwoordigers maar beperkt zichtbaar. De Nederlandse belangen worden vooral behartigd binnen het officiële circuit van vergaderingen van ministers en regeringsleiders.