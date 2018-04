Nederland: bijna 20 miljoen voor wereldexpo

Voor de Nederlandse deelname aan de wereldtentoonstelling Dubai EXPO 2020 trekt het kabinet 19,4 miljoen euro uit. Dat is onder meer bedoeld voor het paviljoen, waarvan de Europese aanbesteding nu van start gaat.

Het vorige kabinet had in principe al besloten mee te doen aan de expo in de Arabische stad aan de Perzische Golf. Het is de eerste wereldtentoonstelling in de Golfregio. Meer dan tweehonderd landen en organisaties zullen zich er presenteren.

Volgens het kabinet biedt de Nederlandse deelname tal van kansen op economisch en maatschappelijk vlak. In Dubai zijn meer dan 250 Nederlandse bedrijven gevestigd. De export naar de Golfregio bedraagt meer dan 11 miljard euro per jaar.