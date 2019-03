NCTV waarschuwt voor islamitische school in Amsterdam

Een aantal medewerkers van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam probeert een groot deel van het lesprogramma te wijden aan de „salafistische geloofsleer”. Daarvoor waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in een brief aan burgemeester Femke Halsema.

De Amsterdamse burgemeester heeft het schoolbestuur donderdag dringend verzocht per direct op te stappen. Ook wil ze dat de door de NCTV genoemde personen, die de jonge leerlingen zouden beïnvloeden, onmiddellijk de banden met de school verbreken.