NCTV toetst ook veiligheid agenten en officieren

Het team dat onder regie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) wordt samengesteld na de moord op advocaat Derk Wiersum kijkt niet alleen naar de veiligheid van advocaten, maar ook naar die van rechters, agenten en officieren betrokken bij het onderzoek naar de voortvluchtige Ridouan Taghi. Dat laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten.

Minister Ferd Grapperhaus kondigde eerder op de dag de oprichting aan van een speciaal team van politie en het Openbaar Ministerie, onder leiding van de NCTV.

Grapperhaus sprak in een brief aan de Tweede Kamer over „betrokken beroepsgroepen”, maar niet direct duidelijk was welke groepen hij hiermee bedoelde. Het gaat dus in ieder geval om deze vier groepen, die betrokken zijn bij het onderzoek naar Taghi’s organisatie. Het is niet uitgesloten dat het team ook gaat kijken naar de veiligheid van misdaadjournalisten die over de zaak berichten, of andere groepen, licht een woordvoerder van het ministerie toe.

Wiersum vertegenwoordigde Nabil B, een kroongetuige in een onderzoek naar een reeks liquidaties. Deze moorden zouden het werk zijn van een bende onder leiding van Taghi.