NCTV houdt situatie bombrieven in de gaten

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid houdt de situatie rond de explosies in Amsterdam en Kerkrade in de gaten. Dat laat een woordvoerder weten.

Het is in eerste instantie aan de politie, benadrukt de NCTV. Woensdagochtend ontploften in bedrijfspanden in Amsterdam en Kerkrade poststukken. In Amsterdam gaat het volgens de politie vermoedelijk om een bombrief. Of dat ook in Kerkrade het geval is, wil de politie nog niet kwijt.

Het is nog onbekend of er een verband is tussen de twee explosies.