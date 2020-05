NCTV: dreigingsniveau stabiel op 3 van 5

De kans op een terroristische aanslag in Nederland is nog steeds voorstelbaar. Dat is voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid reden het dreigingsniveau gelijk te houden, op 3 van 5. Wel is het vanwege de coronacrisis momenteel minder waarschijnlijk dat er een grote aanslag kan plaatsvinden, omdat mensen minder in het openbaar samenkomen.

Het meeste gevaar komt nog altijd uit de jihadistische hoek. Deze groep bestaat uit zo’n 500 mensen in Nederland, en groeit niet. Door de coronacrisis zijn er minder doelwitten, de zogenoemde ‘soft targets’, voor jihadisten. Ook is het door de coronamaatregelen moeilijker voor hen om zich vrijelijk te bewegen.

Vanuit rechts-extremistische hoek komt de dreiging niet van groepen. Deze zijn „marginaal en niet-gewelddadig en er zijn geen aansprekende leiders die grote groepen weten te mobiliseren”, stelt de NCTV.

Het risico uit deze hoek komt van geradicaliseerde eenlingen, die zich laten inspireren door aanslagen zoals die op een moskee in het Nieuw-Zeelandse Christchurch vorig jaar. Dat gebeurde eerder al in het Amerikaanse El Paso, in Oslo en in Hanau. Een dergelijke aanslag is ook hier „voorstelbaar”.

Eind vorig jaar verlaagde de NCTV het dreigingsniveau van 4 naar 3, omdat de kans op een aanslag al een tijd minder was dan tussen 2015 tot 2017. In die periode werden er tientallen jihadistische aanslagen per jaar gepleegd in Europa.