NAVO zet stap lidmaatschap Noord-Macedonië

Noord-Macedonië wordt de dertigste lidstaat van de NAVO. De ambassadeurs van de NAVO-landen tekenen woensdagochtend op het hoofdkwartier in Brussel het zogeheten toetredingsprotocol in aanwezigheid van de Macedonische minster van Buitenlandse Zaken Nikola Dimitrov.

„Op 6 februari zullen we geschiedenis schrijven”, aldus NAVO-topman Jens Stoltenberg. Het Balkanland met ruim 2 miljoen inwoners treedt naar verwachting volgend jaar officieel toe tot het militaire bondgenootschap.

Griekenland hield de toetreding altijd tegen vanwege de naam Macedonië, maar nu de voormalige Joegoslavische republiek er akkoord mee is om zich Noord-Macedonië te noemen, is dat obstakel verdwenen. Het Griekse parlement stemde vorige maand in met de deal over de naamswijziging.

Skopje is sinds 2005 ook kandidaat om lid te worden van de EU. Europees commissaris Johannes Hahn (Uitbreiding) zegt dat de EU haar best zal doen om de toetredingsonderhandelingen nog dit jaar te openen.