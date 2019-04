NAVO wordt actiever in Zwarte Zee-gebied

De NAVO gaat actiever en zichtbaarder opereren in de Zwarte Zee in reactie op de toegenomen agressie van Rusland in dat gebied. Er komen meer marine-oefeningen en schepen zullen havenbezoeken afleggen in Oekraïne en Georgië. Ook gaat de alliantie meer informatie delen met deze twee partnerlanden en helpen hun kustwacht verder te versterken.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen zullen daar donderdag in Washington formeel toe besluiten, zei topman Jens Stoltenberg maandag.

Rusland lijfde in 2014 het Oekraïense schiereiland de Krim in en is ook betrokken bij het gewapende conflict in het oosten van Oekraïne. In november enterde het twee Oekraïense patrouilleschepen in de Straat van Kertsj, de verbindingsroute tussen de Zee van Azov en de Zwarte Zee. De opvarenden zitten nog altijd vast. Stoltenberg herhaalde de NAVO-eis dat Moskou het internationale (zee)recht moet respecteren, de zeelieden vrijlaten en de schepen vrijgeven.

Schepen van het bondgenootschap patrouilleerden vorig jaar al 120 dagen in de Zwarte Zee, terwijl dat in 2017 nog 80 dagen was.