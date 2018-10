NAVO tot Macedonië: geen nieuwe naam, geen lid

De NAVO heeft Macedonië gewaarschuwd dat het alleen lid van het bondgenootschap kan worden als het met Griekenland een akkoord sluit over een nieuwe naam voor het land. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg sprak woensdag in Brussel van een „historische kans” voor het land om zich als een evenwaardig lid bij de NAVO-gemeenschap aan te sluiten.

Na het raadgevend referendum van afgelopen weekeinde, waarbij 90 procent zich voor naamsverandering uitsprak maar de opkomst met 35 procent te laag was, is het aan het Macedonische parlement om de knoop door te hakken. Stoltenbergs boodschap was dan ook met name aan dat parlement gericht.

Maar daar is veel verzet tegen het voorstel om het land voortaan Noord-Macedonië te noemen. Daarmee wordt toegegeven aan de eis van Griekenland, dat het alleenrecht op de naam Macedonië claimt. Griekenland kan een NAVO-lidmaatschap van Macedonië vetoën.